РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕСТ ДАЮ 50Б ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО !!! ДВА ВАРИАНТА. 1 ВАРИАНТ 1.Что из перечисленного ниже не относится к щелочным металлам: а)Li б)Na в)K г)Ca 2.Какую степень окисления проявляют щелочные металлы в соединен...

Химия

РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ТЕСТ ДАЮ 50Б ТОЛЬКО ПРАВИЛЬНО !!! ДВА ВАРИАНТА. 1 ВАРИАНТ 1.Что из перечисленного ниже не относится к щелочным металлам: а)Li б)Na в)K г)Ca 2.Какую степень окисления проявляют щелочные металлы в соединениях с кислородом: а)+1 б)-2 в)+3 г)+4 3. К какому классу веществ, относятся щелочные металлы: а)кислоты б)соли в)оксиды г)металлы 4. Какой тип кристаллической решетки характерен для щелочных металлов: а)ионная б)ковалентная полярная в) ковалентная неполярная г)металлическая 5.Как называются соединения, образующиеся при взаимодействии щелочных металлов с хлором: а)нитраты б)оксиды в)сульфиды г)хлориды 6.Что из перечисленного ниже не относится к оксидам щелочных металлов: а)Li2O б)K2O в)Na2O г) MgO 7.К какому классу веществ относятся оксиды щелочных металлов: а)кислотные оксиды б)амфотерные оксиды в)солеобразующие оксиды г)основные оксиды и пероксиды 8.С каким из перечисленных ниже классов веществ не взаимодействуют оксиды основных металлов: а)кислотные оксиды б)кислоты в)вода г)основные оксиды 9. К какому классу веществ относятся щелочи: а)кислоты б)соли в)оксиды г)основания, гидроксиды 10.С каким из перечисленных ниже классов веществ не взаимодействуют щелочи: а)кислотны оксиды б)соли в)амфотерные оксиды г)основные оксиды Вариант2. 1.Что из перечисленного ниже не относится к щелочным металлам: а) Ca б)Na в)K г) Li 2.Какую степень окисления проявляют щелочные металлы в соединениях с кислородом: а) +4 б)-2 в)+3 г) +1 3. К какому классу веществ, относятся щелочные металлы: а) металлы б)соли в)оксиды г) кислоты 4. Какой тип кристаллической решетки характерен для щелочных металлов: а) металлическая б)ковалентная полярная в) ковалентная неполярная г) ионная 5.Как называются соединения, образующиеся при взаимодействии щелочных металлов с хлором: а) хлориды б)оксиды в)сульфиды г) нитраты 6.Что из перечисленного ниже не относится к оксидам щелочных металлов: а) MgO б)K2O в)Na2O г) Li2O 7.К какому классу веществ относятся оксиды щелочных металлов: а) основные оксиды и пероксиды б)амфотерные оксиды в)солеобразующие оксиды г) кислотные оксиды 8.С каким из перечисленных ниже классов веществ не взаимодействуют оксиды основных металлов: а) основные оксиды б)кислоты в)вода г) кислотные оксиды 9. К какому классу веществ относятся щелочи: а) основания, гидроксиды б)соли в)оксиды г) кислоты 10.С каким из перечисленных ниже классов веществ не взаимодействуют щелочи: а) основные оксиды б)соли в)амфотерные оксиды г) кислотны оксиды

Автор: Гость