Как решить уровнения со скобками вот мои примеры а) (x-87)-27=36 б) 87-(41+y)=22

Математика
Как решить уровнения со скобками вот мои примеры а) (x-87)-27=36 б) 87-(41+y)=22
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это простое уравнение) (x-87)-27=36                                                                                                                               x-87=36+27                                                            x-87=63                                              x=150.             
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