Как решить уровнения со скобками вот мои примеры а) (x-87)-27=36 б) 87-(41+y)=22
Математика
Как решить уровнения со скобками вот мои примеры а) (x-87)-27=36 б) 87-(41+y)=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это простое уравнение) (x-87)-27=36 x-87=36+27 x-87=63 x=150.
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