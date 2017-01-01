Помогите найти основу предложения, расставить знаки припинания и дать предложению хар-ку Сафьян-это тонкая и мягкая кожа умело особым образом обработанная и окрашенная в яркий цвет Заранее спасибо

Русский язык

Помогите найти основу предложения, расставить знаки припинания и дать предложению хар-ку Сафьян-это тонкая и мягкая кожа умело особым образом обработанная и окрашенная в яркий цвет Заранее спасибо

Автор: Гость