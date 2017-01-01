Помогите найти основу предложения, расставить знаки припинания и дать предложению хар-ку Сафьян-это тонкая и мягкая кожа умело особым образом обработанная и окрашенная в яркий цвет Заранее спасибо

Русский язык
Помогите найти основу предложения, расставить знаки припинания и дать предложению хар-ку Сафьян-это тонкая и мягкая кожа умело особым образом обработанная и окрашенная в яркий цвет Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сафьян(подлежащее, подчеркивать одной чертой)- это тонкая и мягкая кожа(сказуемое, выраженное существительным, подчеркивать двумя чертами), умело, особым образом обработанная и окрашенная в яркий цвет. Простое двусоставное предложение, осложнённое причастным оборотом.
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