Вычисли периметр прямоугольника стороны которого равны 6см 4мм и 8см
Математика
Вычисли периметр прямоугольника стороны которого равны 6см 4мм и 8см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 см 4мм= 64мм 8см=80мм P=(64+80)×2=288мм 288мм=28 см 8 мм
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