Помоги девочке,которая написала эти предложения, последовательно рассказать. об ??виденном Один гусёнок тоже нырнул. какой рассказ получился? запиши его.озаглавь.

Русский язык

Помоги девочке,которая написала эти предложения, последовательно рассказать. об ??виденном Один гусёнок тоже нырнул. какой рассказ получился? запиши его.озаглавь.

Автор: Гость