Помоги девочке,которая написала эти предложения, последовательно рассказать. об ??виденном Один гусёнок тоже нырнул. какой рассказ получился? запиши его.озаглавь.

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Помоги девочке,которая написала эти предложения, последовательно рассказать. об ??виденном Один гусёнок тоже нырнул. какой рассказ получился? запиши его.озаглавь.
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Гость:
Аузубиллях иншалла субналла ее
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