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Помогите срочно решите примеры 1/2 минус 5/12
Математика
Помогите срочно решите примеры 1/2 минус 5/12
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Гость:
1/2*6 + 5/12= 6/12+ 5/12= 11/12
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