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2 ч 30мин = мин решите
Математика
2 ч 30мин = мин решите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1час-60минут Следовательно 2*60=120 120+30=150минут
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