762. Помогите пожалуйста.!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
762. Помогите пожалуйста.!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Площадь комнаты 5*6=30 кв м в первый раз 125 г на 1 кв м - 125*30=3750 г во второй раз 75 г на 1 кв м - 75*30= 2250 г 3750+2250=6000 г или 6 кг краски
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