Какое утверждение верно? 1)если сумма двух чисел равна 12,а одно из слагаемых равно 4, то 2 слагаемое равно 8. 2)36:5=5 остаток 6.
Математика
Какое утверждение верно? 1)если сумма двух чисел равна 12,а одно из слагаемых равно 4, то 2 слагаемое равно 8. 2)36:5=5 остаток 6.
Ответ(ы):
Гость:
Второе верное ведь в первом не только 4+8=12 но и например 6+6
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