Помогите!!!! Какие наречия надо ставить в этом тексте: В лесу ... гуляет ветер. Ничто ??е мешает ему качать серёжки у ольхи. Он ... подхватывает пыльцу и ... несёт её по всему лесу. Солнце ... мёдом. ... гудят пчёлы и шмели. .....

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Помогите!!!! Какие наречия надо ставить в этом тексте: В лесу ... гуляет ветер. Ничто ??е мешает ему качать серёжки у ольхи. Он ... подхватывает пыльцу и ... несёт её по всему лесу. Солнце ... мёдом. ... гудят пчёлы и шмели. ... порхают бабочки. Как всё нарядно!

Автор: Гость