Помогите!!!! Какие наречия надо ставить в этом тексте: В лесу ... гуляет ветер. Ничто ??е мешает ему качать серёжки у ольхи. Он ... подхватывает пыльцу и ... несёт её по всему лесу. Солнце ... мёдом. ... гудят пчёлы и шмели. .....

Русский язык
Помогите!!!! Какие наречия надо ставить в этом тексте: В лесу ... гуляет ветер. Ничто ??е мешает ему качать серёжки у ольхи. Он ... подхватывает пыльцу и ... несёт её по всему лесу. Солнце ... мёдом. ... гудят пчёлы и шмели. ... порхают бабочки. Как всё нарядно!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В лесу свободно гуляет ветер.Ничто не мешает ему качать серёжки у ольхи.Он аккуратно подхватывает пыльцу и осторожно несёт её по лесу.Солнце будто медом.Звонко гудят пчёлы и шмели. Тихо порхают бабочки.Как всё нарядно!
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