Подсчитайте 1,25:4\5 пожалуйста
Математика
Подсчитайте 1,25:4\5 пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1 25/100= 1 1/4=5/4 пример: 5/4:4/5=5/4*5/4=25/16=1 9/16 =1,56 либо перевести сразу в десятичные дроби и решить. 4/5=0,8 1,25:0,8=1,56
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужно записать фрукты,ягоды и овощи в 1 склонение, 2 склонение и 3 склонение по 7 слов! Только пожалуйста нормальные слова! Да...
Математика
В двух бочонках 12 килограммов мёда. в одном на 2 килограмма больше, чем в другом. ск??лько килограммов мёда в каждом бочёнке?
Русский язык