Решите уравнение: 0,4х+(0,4х-0,6)+72=х
Математика
Решите уравнение: 0,4х+(0,4х-0,6)+72=х
Ответ(ы):
Гость:
0,4x-6=x-72-0.4x 0.4x-6=неправильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Помогите придумать 4-5 предложений с антонимами похоже на ,, По узкой дорожке шли пешеходы, а по широкому шоссе мчались машины
Русский язык
Запишите предложение вставляя пропущенные буквы выпишите из предложение все име??а существительные сделайте полный разбор каждого из них как части ...