Решите систему уравнеий методом подстановки {X-4y=3 {x+y=4
Алгебра
Решите систему уравнеий методом подстановки {X-4y=3 {x+y=4
Ответ(ы):
Гость:
Выразим из второго уравнения х и подставим в первое. х=4-у 4-у-4у=3 4-5у=3 -5у=-1 у=о,2 теперь во второе уравнение вместо у подставим 0.2 получим х=4-0.2 х=3.8
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