Решите систему уравнеий методом подстановки {X-4y=3 {x+y=4

Алгебра
Решите систему уравнеий методом подстановки {X-4y=3 {x+y=4
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Выразим из второго уравнения х и подставим в первое.  х=4-у     4-у-4у=3               4-5у=3               -5у=-1               у=о,2      теперь во второе уравнение вместо у подставим 0.2 получим  х=4-0.2  х=3.8
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