Запишите предложение вставляя пропущенные буквы выпишите из предложение все име??а существительные сделайте полный разбор каждого из них как части речи. Саша с р..дителями ж..вет в большом гор..де в новой просторной кВ..ртире...
Русский язык
Запишите предложение вставляя пропущенные буквы выпишите из предложение все име??а существительные сделайте полный разбор каждого из них как части речи. Саша с р..дителями ж..вет в большом гор..де в новой просторной кВ..ртире Помогите пожалуйста очень срочно надо
Ответ(ы):
Гость:
Саша с родителями живёт в большом городе в новой просторной квартире
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