Помогите придумать 4-5 предложений с антонимами похоже на ,, По узкой дорожке шли пешеходы, а по широкому шоссе мчались машины
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Помогите придумать 4-5 предложений с антонимами похоже на ,, По узкой дорожке шли пешеходы, а по широкому шоссе мчались машины
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