Сочинение миниатюра в глубине одного сада

Гость: Гость:

К нему подошла девочка Маша, она ему очень не нравилось, он считал глупой и довольной маленькой, она услышала его желание, и спросила " зачем тебе это нужно?" Мальчик подумал, и просто пошел в сторону. Придя домой, он заснул, и когда проснулся, выйдя на улицу он заметил никого нет, зайдя со своим одноклассником Петькой, тоже никого не увидел. Он был очень удивлен. Неужели это дерево и правда волшебное? Он пошел к нему, и увидел старика, с большой белой бородой, старик сказал " Я ждал тебя... Видишь, твое желание исполнено, что ты что этим добился?" Мальчик стоял молча. Старик сказал " Зря ты не ответил Маше, ведь она хотела знать, и на самом деле она лучше, чем ты о ней думаешь. " Мальчик сказал " я хочу что бы все было как раньше." И зажмурился. И когда он открыл глаза, он просто стоял на том же месте, как и перед тем, как загадал желание, он отошел от туда, увидел Машу, они начали общаться, и с тех пор были лучшими друзьями, и желание он теперь выбирал тщательнее.