11. В каком значении употреблено слово свежий в предложении После отдыха ребята с?? свежими силами принялись за работу: А. недавно добытый или приготовленный; Б. такой, который идёт в пищу в своём натуральном виде; В. не бы...
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11. В каком значении употреблено слово свежий в предложении После отдыха ребята с?? свежими силами принялись за работу: А. недавно добытый или приготовленный; Б. такой, который идёт в пищу в своём натуральном виде; В. не бывший в употреблении, чистый, незапачканный; Г. недавновозникший, новый.
Ответ(ы):
Гость:
Ответ г Я так думаю Г
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