Помогите пожалуйста! Нужно записать фрукты,ягоды и овощи в 1 склонение, 2 склонение и 3 склонение по 7 слов! Только пожалуйста нормальные слова! Даю 20 пунктов! Заранее спасибо!

Русский язык

Помогите пожалуйста! Нужно записать фрукты,ягоды и овощи в 1 склонение, 2 склонение и 3 склонение по 7 слов! Только пожалуйста нормальные слова! Даю 20 пунктов! Заранее спасибо!

Автор: Гость