Помогите пожалуйста! Нужно записать фрукты,ягоды и овощи в 1 склонение, 2 склонение и 3 склонение по 7 слов! Только пожалуйста нормальные слова! Даю 20 пунктов! Заранее спасибо!
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нужно записать фрукты,ягоды и овощи в 1 склонение, 2 склонение и 3 склонение по 7 слов! Только пожалуйста нормальные слова! Даю 20 пунктов! Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
(1 скл)Клубника,ежевика,черника,смородина,земляника,петрушка,малина. (2скл)Арбуз,огурец,манго,томат,кабачок,крыжовник,банан. (3 скл)незнаю-
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