Сумма третьего и девятого членов арифметической прогрессии равна 12.Найдите а6
Математика
Сумма третьего и девятого членов арифметической прогрессии равна 12.Найдите а6
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