Как прверить все гласные в слове перекликнуться

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Как прверить все гласные в слове перекликнуться
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Ответ(ы):
Гость:
Приставка пере, в корне клик проверяем: кликнуть, окликнуть, клик. Суффикс ут, возвратный суффикс ся
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