2 девочки и 3 мальчика съели вместе 16 порций мороженого причём каждый мальчик съел в два раза больше порций мороженого чем каждая девочка Сколько порций мороженого съели бы при таких же условиях три девочки и два мальчика?срочно
Математика
2 девочки и 3 мальчика съели вместе 16 порций мороженого причём каждый мальчик съел в два раза больше порций мороженого чем каждая девочка Сколько порций мороженого съели бы при таких же условиях три девочки и два мальчика?срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - съела одна девочка 2х - съел один мальчик (умножаем на два, потому что мальчик съел в два раза больше девочки) х+х+2х+2х+2х=16 8х=16 х=16:8 х=2(пор) - съест одна девочка 2*2=4(пор) - съст один мальчик 2+2+2+4+4=2*3+4*2=6+8=14(пор) Ответ. 3 девочки и 2 мальчика съедят 14 порций
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