2 девочки и 3 мальчика съели вместе 16 порций мороженого причём каждый мальчик съел в два раза больше порций мороженого чем каждая девочка Сколько порций мороженого съели бы при таких же условиях три девочки и два мальчика?срочно

Математика

2 девочки и 3 мальчика съели вместе 16 порций мороженого причём каждый мальчик съел в два раза больше порций мороженого чем каждая девочка Сколько порций мороженого съели бы при таких же условиях три девочки и два мальчика?срочно

Автор: Гость