2) если а+b = 21 и отношение a : b = 4: 3 , та а = ... .
Математика
2) если а+b = 21 и отношение a : b = 4: 3 , та а = ... .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может а=4b/3 из пропорции а/b=4/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смот...
Українська мова
Математика
В портфеле лежало несколько тетрадей.Когда положили ещё2 тетради. то их стало 8. Ск??лько тетрадей лежало в портфеле? помогите составить условие
Математика