Провідміняти числівники 17,11,60,600

Українська мова
Провідміняти числівники 17,11,60,600
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. шістсот                              Н. одинадцять Р. шестисот                             Р. одинадцяти  Д. шестистам                          Д. одинадцятьом З. шістсот                                 З. одинадцятьох  О. шістьмастами                      О. одинадцятьма М. на шестистах                       М. на одинадцяти Н. шістдесят                                                 Н. сімнадцять Р. шістдесяти, шістдесятьох                        Р. сімнадцяти Д. шістдесяти, шістдесятьом                       Д. сімнадцятьом З. шістдесяти                                                З. сімнадцять О. шістдесятьма, шістдесятьома                 О. сімнадцятьма М.  на шістдесяти, шістдесятьох                  М. на сімнадцяти
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В портфеле лежало несколько тетрадей.Когда положили ещё2 тетради. то их стало 8. Ск??лько тетрадей лежало в портфеле? помогите составить условие
Ответить
Математика
Перевидите сколько будет 1 дм
Ответить
Українська мова
Выпышить розповидни речення Розбігайтесь, людоньки, хто кудою! Горобець із біло?? бородою! Що за диво дивнеє? На віку вперше бачу бороду от...
Ответить
Математика
100 едениц первого класса,девятьсот семь едениц второго класса
Ответить
Русский язык
Спиши,вставляя пропущенные буквы.поставь в этих словах знак ударения.подчеркни с??ова с безударными гласными,которые надо проверить. с..вушка-с..ва...
Ответить