Провідміняти числівники 17,11,60,600
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Провідміняти числівники 17,11,60,600
Ответ(ы) на вопрос:
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Н. шістсот Н. одинадцять Р. шестисот Р. одинадцяти Д. шестистам Д. одинадцятьом З. шістсот З. одинадцятьох О. шістьмастами О. одинадцятьма М. на шестистах М. на одинадцяти Н. шістдесят Н. сімнадцять Р. шістдесяти, шістдесятьох Р. сімнадцяти Д. шістдесяти, шістдесятьом Д. сімнадцятьом З. шістдесяти З. сімнадцять О. шістдесятьма, шістдесятьома О. сімнадцятьма М. на шістдесяти, шістдесятьох М. на сімнадцяти
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