100 едениц первого класса,девятьсот семь едениц второго класса
Математика
100 едениц первого класса,девятьсот семь едениц второго класса
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Гость:
Если ты про то,сколько получится... то тогда так: 907100
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