Помогите, Задание: совсем скоро начнутся каникулы. Их любят все. а почему? За что? п??размышляй об этом. План: 1) Люблю ли я каникулы? За что? 2) Какие каникулы мне нравятся больше всего? Почему?

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Помогите, Задание: совсем скоро начнутся каникулы. Их любят все. а почему? За что? п??размышляй об этом. План: 1) Люблю ли я каникулы? За что? 2) Какие каникулы мне нравятся больше всего? Почему?

Автор: Гость