Помогите, Задание: совсем скоро начнутся каникулы. Их любят все. а почему? За что? п??размышляй об этом. План: 1) Люблю ли я каникулы? За что? 2) Какие каникулы мне нравятся больше всего? Почему?

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Помогите, Задание: совсем скоро начнутся каникулы. Их любят все. а почему? За что? п??размышляй об этом. План: 1) Люблю ли я каникулы? За что? 2) Какие каникулы мне нравятся больше всего? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
План 1) Люблю, за то что это время отдыха от работы. можно погулять повеселиться поиграть. Но тем временем и поделать уроки)
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