Заменить словосочитание,построенное на основе согласования, на синонимическое с?? связью управления. Жилые дома.

Русский язык
Заменить словосочитание,построенное на основе согласования, на синонимическое с?? связью управления. Жилые дома.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дома ДЛЯ ЧЕГО? для жилья - связь управление
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