Заменить словосочитание,построенное на основе согласования, на синонимическое с?? связью управления. Жилые дома.
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Заменить словосочитание,построенное на основе согласования, на синонимическое с?? связью управления. Жилые дома.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дома ДЛЯ ЧЕГО? для жилья - связь управление
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