В магазин привезли 4 фляги творога, по 22 кг в каждой фляги, и столько же килограммов сметаны в 8 бидонах, поровну в каждом бидоне. Сколько килограммов сметаны было в каждом бидоне?
Математика
В магазин привезли 4 фляги творога, по 22 кг в каждой фляги, и столько же килограммов сметаны в 8 бидонах, поровну в каждом бидоне. Сколько килограммов сметаны было в каждом бидоне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фляги=4 В каждой фляге=22 кг Бидоны=8 В каждом бидоне=? 4*22=88 кг ( всего в флягах ) 88/8=11 кг ( в каждом бидоне ) Ответ: в каждом бидоне 11 кг творога
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