В магазин привезли 4 фляги творога, по 22 кг в каждой фляги, и столько же килограммов сметаны в 8 бидонах, поровну в каждом бидоне. Сколько килограммов сметаны было в каждом бидоне?

Математика

В магазин привезли 4 фляги творога, по 22 кг в каждой фляги, и столько же килограммов сметаны в 8 бидонах, поровну в каждом бидоне. Сколько килограммов сметаны было в каждом бидоне?

Автор: Гость