В магазин привезли 4 фляги творога, по 22 кг в каждой фляги, и столько же килограммов сметаны в 8 бидонах, поровну в каждом бидоне. Сколько килограммов сметаны было в каждом бидоне?

Математика
В магазин привезли 4 фляги творога, по 22 кг в каждой фляги, и столько же килограммов сметаны в 8 бидонах, поровну в каждом бидоне. Сколько килограммов сметаны было в каждом бидоне?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фляги=4 В каждой фляге=22 кг Бидоны=8 В каждом бидоне=? 4*22=88 кг ( всего в флягах ) 88/8=11 кг ( в каждом бидоне ) Ответ: в каждом бидоне 11 кг творога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какими профессиональными знаниями надо обладать, чтобы вести исследования какой-либо территории?
Ответить
Русский язык
Какое время у слова "сделал"? Заранее спасибо!
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста решить: 0.2^(5х+2)=5√5
Ответить
Литература
В чем смысл жизни ? Почему жизнь боль?
Ответить
Английский язык
Подбери соответствующую реплику.1) Where's the toy soldier? 2)l've got dark hair. 3)what's this? а)l've got fair hair. b)lt's a puppet. c) lt's on ...
Ответить