Какое время у слова "сделал"? Заранее спасибо!
Русский язык
Какое время у слова "сделал"? Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У слова сделал прошедшее время
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