Какими профессиональными знаниями надо обладать, чтобы вести исследования какой-либо территории?
География
Какими профессиональными знаниями надо обладать, чтобы вести исследования какой-либо территории?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знание физико-географических черт (климат, природные богатства и т.д.), так же знания хозяйственной, политической и экономической деятельности своего региона.
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