Помогите составить диаолг из этих предложений и перевести на русский язык спасиб??!
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Помогите составить диаолг из этих предложений и перевести на русский язык спасиб??!
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