Сочинение на тему какой подарок лучше купленный или сделанный своими руками 6класс.Пожалуйста помогите!

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Сочинение на тему какой подарок лучше купленный или сделанный своими руками 6класс.Пожалуйста помогите!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лучший подарок сделанный своими руками.Потому что для человека это будет приятно,что именно ты его сделала.Что ты так старалась.
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