Помогите пожалуйста задание смотрите на:фото
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Помогите пожалуйста задание смотрите на:фото
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 says. 2 come, says. 3 come, said. 4 go. 5 tells, go. 6 told. 7 tell. Я не уверена, но все таки вот :>
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