51° с. ш 4° в. д, 52° с.ш 4° в.д на карте Евразии
География
51° с. ш 4° в. д, 52° с.ш 4° в.д на карте Евразии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это один и тот же город - Лондон, так как сам по себе город большой, да и на карте Евразии рядом с ним больше нет никаких крупных городов - миллионеров.
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