КАК ПРОВЕРИТЬ БУКВУ О В СЛОВЕ ОТКРЫТЫЙ?
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КАК ПРОВЕРИТЬ БУКВУ О В СЛОВЕ ОТКРЫТЫЙ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка ОТ, так как приставки АТ не бывает!
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