Напиши названия тех стран которые были освобождены от фашистов Советской армией

Окружающий мир
Напиши названия тех стран которые были освобождены от фашистов Советской армией
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Автор: Гость
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Гость:
Победы советских войск на южном направлении осенью 1944 г. помогли болгарскому, венгерскому, югославскому и чехословацкому народам в их освобождении от фашизма. 9 сентября 1944 г. к власти в Болгарии пришло правительство Отечественного фронта, объявившее войну Германии. В сентябре-октябре советские войска освободили часть Чехословакии и оказали поддержку Словацкому национальному восстанию. В дальнейшем Советская Армия вместе с войсками Румынии, Болгарии и Югославии продолжала наступление с целью освобождения Венгрии и Югославии.
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