Спиши,вставляя пропущенные буквы.поставь в этих словах знак ударения.подчеркни с??ова с безударными гласными,которые надо проверить. с..вушка-с..вабольшая голова.в..лк-в..лчищеп лесу рыщет.л..сонька-л..сарыжая краса.
Русский язык
Спиши,вставляя пропущенные буквы.поставь в этих словах знак ударения.подчеркни с??ова с безударными гласными,которые надо проверить. с..вушка-с..вабольшая голова.в..лк-в..лчищеп лесу рыщет.л..сонька-л..сарыжая краса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совушка-сова, большая голова. Волк-волчище по лесу рыщет. Лисонька-лиса, рыжая краса. На выделенные буквы падает ударение. Подчеркнуть слова: сова - проверяем безударную "о" (сОвы), большая - проверяем безударную "о" (бОльше), голова - проверяем безударные "о" (гОловы, голОвка), волчище - проверяем безударную "о" (волк), лисонька - проверяем безударную "о" (суффикс -оньк-) лиса - проверяем безударную "и" (лИсы), краса - проверяем безударную "а" (крАше)
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