Спиши,вставляя пропущенные буквы.поставь в этих словах знак ударения.подчеркни с??ова с безударными гласными,которые надо проверить. с..вушка-с..вабольшая голова.в..лк-в..лчищеп лесу рыщет.л..сонька-л..сарыжая краса.

Гость: Гость:

Совушка-сова, большая голова. Волк-волчище по лесу рыщет. Лисонька-лиса, рыжая краса. На выделенные буквы падает ударение. Подчеркнуть слова: сова - проверяем безударную "о" (сОвы), большая - проверяем безударную "о" (бОльше), голова - проверяем безударные "о" (гОловы, голОвка), волчище - проверяем безударную "о" (волк), лисонька - проверяем безударную "о" (суффикс -оньк-) лиса - проверяем безударную "и" (лИсы), краса - проверяем безударную "а" (крАше)