ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смотреть,рассматривать,видеть,повидать,дышать,вздохнуть,слышать,слушать,ненавидеть,зави...
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ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смотреть,рассматривать,видеть,повидать,дышать,вздохнуть,слышать,слушать,ненавидеть,зависеть,обидеть,обижать,вертеть,повернуть,терпеть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гонит, держит, удерживает, смотрит, рассматривает, видит, поведает,дышит, вздыхает, слышит, слушает, ненавидит, зависит, обижает, вертит, поворачивает, терпит.
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