ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смотреть,рассматривать,видеть,повидать,дышать,вздохнуть,слышать,слушать,ненавидеть,зави...

Русский язык
ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смотреть,рассматривать,видеть,повидать,дышать,вздохнуть,слышать,слушать,ненавидеть,зависеть,обидеть,обижать,вертеть,повернуть,терпеть.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гонит, держит, удерживает, смотрит, рассматривает, видит, поведает,дышит, вздыхает, слышит, слушает, ненавидит, зависит, обижает, вертит, поворачивает, терпит.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Провідміняти числівники 17,11,60,600
Ответить
Математика
В портфеле лежало несколько тетрадей.Когда положили ещё2 тетради. то их стало 8. Ск??лько тетрадей лежало в портфеле? помогите составить условие
Ответить
Математика
Перевидите сколько будет 1 дм
Ответить
Українська мова
Выпышить розповидни речення Розбігайтесь, людоньки, хто кудою! Горобець із біло?? бородою! Що за диво дивнеє? На віку вперше бачу бороду от...
Ответить
Математика
100 едениц первого класса,девятьсот семь едениц второго класса
Ответить