ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смотреть,рассматривать,видеть,повидать,дышать,вздохнуть,слышать,слушать,ненавидеть,зави...

Русский язык

ДАЮ 80 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!! Поставте все глаголы в форму 3-го лица ед.ч по образцу. Образец:гонит,гоняет. СЛОВА:гонять,держа,удерживать,смотреть,рассматривать,видеть,повидать,дышать,вздохнуть,слышать,слушать,ненавидеть,зависеть,обидеть,обижать,вертеть,повернуть,терпеть.

Автор: Гость