2 класс..плииз..задания 3
Математика
2 класс..плииз..задания 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:решите примеры 1)5+5= 2)3+4 3)7+2= 4)2+3 5)5+4 6)6+3 2: В коробке было 10 конфет 2 я дала Пете еще 3 я отдала Кате и 4 сьела сама сколько конфет осталось? 3:с помощью линейки нарисуйте прямоугольник стороны которого равны 3 см и 5 см.найдите периметр этого прямоугольника
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