2 класс..плииз..задания 3

Математика
2 класс..плииз..задания 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1:решите примеры 1)5+5= 2)3+4 3)7+2= 4)2+3 5)5+4 6)6+3 2: В коробке было 10 конфет 2 я дала Пете еще 3 я отдала Кате и 4 сьела сама сколько конфет осталось? 3:с помощью линейки нарисуйте прямоугольник стороны которого равны 3 см и 5 см.найдите периметр этого прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Подбери местоимения которыми можно заменить существительные .1sam,2moter,3ann and tom,4cat ,5you and jane,a)it,b)you,c)she,d)he,e)they
Ответить
Химия
Укажите формулу вещества не имеющего изомеров 1)C2H6O 2)C4H10 3)C3H4 4)CH2O
Ответить
Математика
Найдите радиус окружности вписанной в прямоугольный треугольник с периметром 24с?? и гипотенузой равной 10см
Ответить
Алгебра
Помогите решить неравенства
Ответить
Другие предметы
В каком году написана опера иван сусанин
Ответить