Найдите радиус окружности вписанной в прямоугольный треугольник с периметром 24с?? и гипотенузой равной 10см

Математика
Найдите радиус окружности вписанной в прямоугольный треугольник с периметром 24с?? и гипотенузой равной 10см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Известно , что если прямоугольный треугольник вписан в окружность , то его гипотенуза - диаметр окружности , т.е 10 см. а радиус равен половине диаметра -: 10:2= 5 см )))
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