Подбери местоимения которыми можно заменить существительные .1sam,2moter,3ann and tom,4cat ,5you and jane,a)it,b)you,c)she,d)he,e)they
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Подбери местоимения которыми можно заменить существительные .1sam,2moter,3ann and tom,4cat ,5you and jane,a)it,b)you,c)she,d)he,e)they
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Ответ: 1d 2c 3e 4a 5b
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