2 любых примера Задание:решите уравнение 1 и 2 порядка
Алгебра
2 любых примера Задание:решите уравнение 1 и 2 порядка
Ответ(ы):
Гость:
Решение 1) 2y`` - 7y` + 5y = 0 2z² - 7z + 5 = 0 D = 49 - 4*2*5 = 9 z₁ = (7 + 3)/4 = 5/2 z₂ = (7 - 3)/4 = 1 y = C₁ * e^(5/2x) + C₂ * e^(x) 2) y` + 4*e^(x) = 2/cos²x y` = 2/cos²x - 4*e^(x) y = C₁ - 4*e^(x) + 2tgx
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