2 мальчика стояли лицом к друг другу на расстоянии 60 шагов. какое расстояние будет между мальчиками , если каждый сделает навстречу другому 25 шагов
Математика
2 мальчика стояли лицом к друг другу на расстоянии 60 шагов. какое расстояние будет между мальчиками , если каждый сделает навстречу другому 25 шагов
Ответ(ы):
Гость:
25+25=50 60-50=10 как-то так
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