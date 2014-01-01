2 мальчика стояли лицом к друг другу на расстоянии 60 шагов. какое расстояние будет между мальчиками , если каждый сделает навстречу другому 25 шагов

Математика

2 мальчика стояли лицом к друг другу на расстоянии 60 шагов. какое расстояние будет между мальчиками , если каждый сделает навстречу другому 25 шагов

Автор: Гость