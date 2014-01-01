2 мальчика стояли лицом к друг другу на расстоянии 60 шагов. какое расстояние будет между мальчиками , если каждый сделает навстречу другому 25 шагов

Математика
2 мальчика стояли лицом к друг другу на расстоянии 60 шагов. какое расстояние будет между мальчиками , если каждый сделает навстречу другому 25 шагов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
25+25=50     60-50=10   как-то так 
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