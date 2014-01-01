Считаем пальцы на левой руке:1-большой...На какой палец придется число 2014 С объясн??нием!?

Математика
Считаем пальцы на левой руке:1-большой...На какой палец придется число 2014 С объясн??нием!?
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