Основным фотосинтезирующим органом является лист. В каких ещё частях растений мо??ет протикать процесс фотосинтеза?
Биология
Основным фотосинтезирующим органом является лист. В каких ещё частях растений мо??ет протикать процесс фотосинтеза?
Ответ(ы):
Гость:
Фотосинтез происходит в листьях и зеленых стеблях. но все-таки правильнее, в тех частях растений, где имеются хлоропласты
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