2+6×a+4×a=92 решите оаапри
Математика
2+6×a+4×a=92 решите оаапри
Ответ(ы):
Гость:
2+6ха+4ха=92 2+10ха=92 10ха=92-2 10ха=90 а=90:10 а=9 проверка 2+6х9+4х9=92 2+54+36=92 56+36=92 92=92
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