1. Из данных величин выбери и запиши ту, которая меньше величины 3ч на 240 с. 2 ч 55 мин , 176 мин , 2 ч 54 мин , 20 с 174 мин. 2. Из данных величин выбери и запиши ту которая больше величины 2 т на 500 кг. 525 ц , 255 ц ,...

Математика

1. Из данных величин выбери и запиши ту, которая меньше величины 3ч на 240 с. 2 ч 55 мин , 176 мин , 2 ч 54 мин , 20 с 174 мин. 2. Из данных величин выбери и запиши ту которая больше величины 2 т на 500 кг. 525 ц , 255 ц , 3 т , 255000кг , 2 т 5 ц

Автор: Гость