Помогите мне пожалуйста как решают задачи с уравнением?

Математика
Помогите мне пожалуйста как решают задачи с уравнением?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сначала определяете, что у вас будет являться переменными: вагоны, яблоки, часы, литры, изделия и т. д. Потом смотрите, какие условия даны и выражаете их математически же. Например: За два часа два мастера сделали 18 изделий, первый делает за час на одно изделие  больше, чем второй. Если принять неизвестными кол-во изделий в час для первого и второго мастера: x1 и x2, то уравнения запишутся так: 2*X + 2*Y = 18 (2 часа работы одного (сколько сделал за 2 часа) да два часа работы другого - в сумме 18 изделий) X = Y + 1 (у первого за час на одно изделие больше, то есть столько же, сколько у второго, только плюс одно) Ну и решать. Для разных задач разные величины принимаются за неизвестные.
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