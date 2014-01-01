Помогите мне пожалуйста как решают задачи с уравнением?

Гость: Гость:

Сначала определяете, что у вас будет являться переменными: вагоны, яблоки, часы, литры, изделия и т. д. Потом смотрите, какие условия даны и выражаете их математически же. Например: За два часа два мастера сделали 18 изделий, первый делает за час на одно изделие больше, чем второй. Если принять неизвестными кол-во изделий в час для первого и второго мастера: x1 и x2, то уравнения запишутся так: 2*X + 2*Y = 18 (2 часа работы одного (сколько сделал за 2 часа) да два часа работы другого - в сумме 18 изделий) X = Y + 1 (у первого за час на одно изделие больше, то есть столько же, сколько у второго, только плюс одно) Ну и решать. Для разных задач разные величины принимаются за неизвестные.