2. На стадионе 540 мест. На футбольный матч было продано 55 % всех имеющихся билетов. Сколько мест осталось незаполненными?
Математика
2. На стадионе 540 мест. На футбольный матч было продано 55 % всех имеющихся билетов. Сколько мест осталось незаполненными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
540мест-------это 100% х мест ---------55% х=540*55:100=297 билетов было продано. 1)540-297=243 места осталось незаполненными
Гость:
540:100=5.4% - на 1 место 55*5.4=297 мест занято 540-297=243 свободно
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