Из пункта К выехал велосипедист со скоростью 14 км/ч.Из того же пункта через 2 часа выехал грузовик со скоростью 58 км/ч.Через сколько часов после выезда грузовика,велосипедист и грузовик проедут 244 км
Математика
Из пункта К выехал велосипедист со скоростью 14 км/ч.Из того же пункта через 2 часа выехал грузовик со скоростью 58 км/ч.Через сколько часов после выезда грузовика,велосипедист и грузовик проедут 244 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14 * 2 = 28(км) проехал велосепедист за первые 2 часа Вчисляем оставшееся растояние 244 - 28 = 216(км) осталось проехать авто и велосепидисту Сумируем скорости 58 + 14 = 72(км/ч) сумарная скорость авто и велосепедиста Вычисляем время 216 : 72 = 3(ч) время
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