Из пункта К выехал велосипедист со скоростью 14 км/ч.Из того же пункта через 2 часа выехал грузовик со скоростью 58 км/ч.Через сколько часов после выезда грузовика,велосипедист и грузовик проедут 244 км

Математика

Из пункта К выехал велосипедист со скоростью 14 км/ч.Из того же пункта через 2 часа выехал грузовик со скоростью 58 км/ч.Через сколько часов после выезда грузовика,велосипедист и грузовик проедут 244 км

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