Масса трех арбузов 18кг.Масса первого арбуза в 1,2 раза больше массы второго и в 1,5 раза меньше массы третьего арбуза. Какова масса каждого арбуза
Математика
Масса трех арбузов 18кг.Масса первого арбуза в 1,2 раза больше массы второго и в 1,5 раза меньше массы третьего арбуза. Какова масса каждого арбуза
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x*1.2)/3+x/1.2+3*x=18
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